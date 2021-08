„Enkeltrick“: Unbekannte Täter schlagen diesmal in Vöhrum zu

Peine. Während mehrere Anrufe scheiterten, brachten die Täter eine Seniorin so in Nöte, dass sie einen vierstelligen Geldbetrag einer Unbekannten übergab.

Wieder der „Enkeltrick“: Der Polizei Peine wurden nach eigenen Angaben am Freitagnachmittag gleich mehrere dieser Schockanrufe gemeldet. In Wendeburg und in Peine versuchten demnach Trickbetrüger, durch Vorspielen eines Unglücksfalls Geld zu erlangen. Die angerufenen Senioren schöpften jedoch rechtzeitig Verdacht und erkannten die Betrugsversuche. In einem weiteren Fall in Vöhrum erbeuteten die Unbekannten jedoch einen vierstelligen Geldbetrag.

Am Telefon manipuliert

Die Polizei schildert diesen Fall so: Einer 77-Jährigen wurde im Telefonat eine finanzielle Notlage im engeren Familienkreis vorgetäuscht. Am Telefon wurde die Frau schließlich derart manipuliert, dass sie der Meinung war, ihrem Sohn durch finanzielle Unterstützung aus einer aktuellen Notlage zu helfen.

Das gaben die Täter vor

Die vermeintliche Notlage: Nach einem Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen muss eine Kaution hinterlegt werden. Da der Familienangehörige die dringend benötigte Finanzspritze nicht selbst abholen kann, wird dies eine andere Person übernehmen.

Geldübergabe auf offener Straße

So war es gegen 14.30 Uhr im Vöhrumer Fall, eine Frau nahm das Geld auf offener Straße entgegen. Bei der Abholerin soll es sich um eine etwa 40 Jahre alte Frau mit normaler Statur und schwarzen Haaren handeln. Zur Tatzeit trug sie eine dunkle Hose und Jacke, so die Polizei, die um Zeugenhinweise unter (05171) 9990 bittet. Sie fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Vöhrum, insbesondere in der Herrenfeldstraße, aufgefallen? Wer hat die Tat beobachten können?

Die Polizei bittet darum, sensibel und umsichtig bei diesen Anrufen zu sein. „Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, kontaktieren Sie bitte immer erst Personen ihres Vertrauens und besprechen mit diesen das erhaltene Telefonat. Geben sie niemals fremden Personen Bargeld oder Wertsachen, die sich als Angehörige, Polizeibeamte, Handwerker oder andere Personen telefonisch bei ihnen ausgeben.“

