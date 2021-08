Auto überschlägt sich auf B444 bei Groß Lafferde

Groß Lafferde. Der Fahrer konnte sich selbst befreien. Er wurde bei dem Unfall verletzt und ins Klinikum in Peine gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Ein Auto hat sich am Sonntagabend, 1. August, gegen 18.30 Uhr auf der B444 in Höhe der Ausfahrt Groß Lafferde Richtung Gadenstedt mehrfach überschlagen. Wie die Polizei vor Ort mitteilt, kam ein 30-jähriger Fahrer eines PKWs aus bisher ungeklärten Gründen rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei einen Baum, einen Leitpfosten und überschlug sich. Dabei hat sich der alleinbeteiligte Fahrer verletzt. Er konnte sich so die Polizei, aber wohl selbstständig aus dem Wrack befreien. Er wurde mittels eines Rettungswagens ins Klinikum nach Peine verbracht.

Das könnte sie auch interessieren:

Das erheblich beschädigte Auto ist nicht mehr fahrbereit und musste mittels eines Abschleppers abtransportiert werden. Für die Unfallaufnahme musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

lux

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de