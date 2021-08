Starkregen ja, aber keine Unwetter im Juli im Peiner Land

Die Wetterschlagzeilen des Julis 2021 prägte die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Meteorologisch war extremer Starkregen der Auslöser. Das gab es bei uns nicht, jedoch blieb auch der Landkreis Peine nicht ganz von Starkregenereignissen in Verbindung mit Gewittern verschont. Bereits in der Nacht zum 1. Juli fielen in Lengede zwölf Liter Regen in wenigen Stunden, auch tagsüber setzte sich das regnerische Wetter mit weiteren 7,8 Millimetern Niederschlag fort.

Nach dem nassen Auftakt folgten zwei trockene Tage. Gleichzeitig gingen die Temperaturen deutlich nach oben und erreichten in Lengede am 4. Juli mit 27,2 Grad einen vorläufigen Höhepunkt. Ein Tiefdruckgebiet beendete am 4. im Tagesverlauf das schöne Wetter und sorgte in den folgenden drei Tagen für wiederholte Regenschauer (Regensummen von 2 bis 4 Litern pro Quadratmeter). Dabei war es schwülwarm mit Höchsttemperaturen um 25 Grad.

Viel Regen am Nachmittag

Am 9. Juli kamen dann Gewitter mit Starkregen ins Spiel. An der Meteorologischen Station Lengede wurden nachmittags in kurzer Zeit 14,3 Liter Regen registriert. An der Station nahe dem Seilbahnberg kamen 16,9 und in Woltorf 17,8 Liter Regen zusammen. Nach dem Regen folgte erneut schwülwarmes Wetter. Die Temperatur erreichte vom 11. bis 13. Juli wieder Sommertagsniveau, am 13. mit 27,2 Grad exakt die gleiche Höchsttemperatur wie eine Woche zuvor.

Auch zu diesem Zeitpunkt mischten sich wieder Tiefdruckgebiete ins Wettergeschehen und sorgten für neue Regengüsse. Die Mengen blieben mit Summen bis zu fünf Litern aber relativ verhalten. Ab dem 15. stellte sich die Großwetterlage um. Ein Hochdruckgebiet übernahm die Regie sorgte bis 23. für trockenes Sommerwetter. Jedoch gelangte mit westlichem bis nordwestlichem Wind immer wieder teils kompakte Bewölkung zu uns, so dass die täglichen Sonnenscheindauern erheblich schwankten. Zeigte sich die Sonne am 16. gar nicht, so schien sie einen Tag später zehn Stunden. Die Temperaturen lagen je nach Sonnenschein tagsüber zwischen 22 und 28 Grad und gingen nachts auf 17 bis 13 zurück. Es gab viele Tage mit ausgezeichneter Fernsicht.

Der 24. war der heißeste Tag

Den einzigen heißen Tag des Monats erlebten wir erst am 24. mit exakt 30,0 Grad Höchsttemperatur. Die Hitze wurde abends mit einem Gewitter beendet. Es brachte an der Meteorologischen Station Lengede zugleich 14,9 Liter Regen. In der Nacht zum 26. gab es erneut Gewitter, dabei kamen 7,5 Millimeter Niederschlag zusammen. Übrigens: Ein Millimeter entspricht einem Liter pro Quadratmeter!

Das Wetter der letzten Julitage wurde durch Tiefdruckgebiete geprägt. Es kam wiederholt zu Schauern, und die Temperaturen blieben mit Höchstwerten zwischen 19 und 26 Grad in einem für den Hochsommer verhaltenen Niveau.

198,3 Stunden Sonne

Der Juli 2021 war in Lengede mit der Mitteltemperatur von 19,8 Grad um 0,6 zu warm und brachte 16 Sommer- und einen heißen Tag. Es gab an vier Tagen Gewitter. Die Regenmengen summierten sich auf 71,4 Millimeter, 94 Prozent vom Mittel. An der Station nahe dem Seilbahnberg ergab die Monatsregensumme 75,8 Millimeter. Im übrigen Peiner Land waren die Regenmengen sehr unterschiedlich verteilt: Vechelde bekam 138,6 Millimeter und Woltorf 128,2 ab. Bleibt noch die Sonne: Sie verwöhnte uns in Lengede mit 198,3 Stunden und erfüllte ihr Julisoll zu 88 Prozent.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de