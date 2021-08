Landbier – wo bist Du?

Das alles kann meine Sorgen nicht schmälern, deshalb bleibe ich am Ball und so lange eben beim Härke Pils. Wäre bitter, ganz ohne „herbes“ Härke.

Peine ist eine Stahlstadt im Wandel – ja, das stimmt. Peine ist eine Provinzstadt mit Flair – meinetwegen. Aber vor allem ist und bleibt hoffentlich auch Peine eine Bierstadt: Als ein solches „Kind“ dieser Stadt mache ich mir ernsthaft Sorgen – Sorgen um das Härke. Genauer gesagt um das „Härke Landbier“ (naturtrüb). Im Supermarkt erfahre ich seit Tagen – gefühlt seit Wochen: Es gebe „Lieferschwierigkeiten“. Vom Mutterunternehmen Einbecker – dazu gehört Härke – gibt es die Nachricht: „Es läuft in der Tat nicht rund bei der Warenverfügbarkeit.“ Das alles kann meine Sorgen nicht schmälern, deshalb bleibe ich am Ball und so lange eben beim Härke Pils. Wäre ja bitter, ganz ohne dieses „herbe“ Härke.

