Peiner Polizei erwischt Autofahrer mit 1,94 Promille

Peine. Die Polizei hat einen Autofahrer ohne gültigen Führerschein erwischt. In einem anderen Fall stand der Fahrer eines Autos unter Alkoholeinfluss.

Die Peiner Polizei hat zwei Autofahrern die Weiterfahrt untersagt. In einem Fall war der Fahrer betrunken, im anderen besaß er keinen Führerschein.

Wie die Polizeibeamten berichten, kontrollierten sie am Dienstag gegen 23.10 Uhr einen 33-jährigen Autofahrer in Ilsede, der mit einem Auto auf der Straße Am Schulzentrum fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten demnach fest, dass der 33-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Verfahren eingeleitet, heißt es im Polizeibericht weiter.

Ein Alkotest ergab bei dem Mann in Peine einen Wert von 1,94 Promille

Am frühen Mittwochmorgen wurde zudem ein 45-jähriger Autofahrer kontrolliert, der mit seinem Wagen auf dem Madamenweg in Peine unterwegs war. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Dieser Verdacht bestätigte sich bei einem Alkoholtest, der Test ergab einen Wert von 1,94 Promille, berichten die Beamten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

red

