Unfall in Dungelbeck Polizei sucht Zeugen nach Unfall mit Verletztem in Dungelbeck

Nach einem Unfall am 22. August gegen 16 Uhr in Dungelbeck mit einem Leichtverletzten sucht die Polizei nun den flüchtigen Unfallverursacher. Dieser war mit einem roten Auto auf der Alten Landstraße aus Richtung Peine kommend unterwegs. Am Abzweig der Kreisstraße 47 nach Woltorf bog er nach Angaben der Polizei nach links ab, ohne einen entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrer zu beachten. Dieser musste nach rechts ausweichen und konnte nur so einen Zusammenstoß verhindern. Durch dieses Manöver kollidierte er mit dem Bordstein am rechten Fahrbahnrand. Dabei wurde sein Fahrzeug so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Zusätzlich erlitt der 26-Jährige leichte Verletzungen.

Beschreibung des Fahrers

Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Woltorf. Er kann lediglich als männlich, zwischen 25 und 30 Jahre alt, mit kurzen Haaren beschrieben werden. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen roten Kleinwagen mit Kennzeichen aus Braunschweig gehandelt, heißt es. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

