Blaulicht Motorradfahrer schwebt nach Unfall in Peine in Lebensgefahr

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall im Kreis Peine am Freitag so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt. Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Hohenhameln gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad aus Richtung aus Rosenthal kommend die Bundesstraße 494 in Richtung Hohenhameln.

Motorradfahrer wird über Motorhaube geschleudert

Aus Hohenhameln kam ihm zu diesem Zeitpunkt eine 57-jährige Ilsederin mit ihrem Audi entgegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei bog die Autofahrerin zwischen der Kreuzung „Deutscher Kaiser“ (B494/ L 413) und Hofschwicheldt nach links in einen kleinen Feldweg ab und übersah dabei den Motorradfahrer.

Dieser prallte frontal mit dem Pkw zusammen, wurde über die Motorhaube hinweggeschleudert und kam schwer verletzt zum Liegen.

Rettungssanitäter leistete erste Hilfe

Ein zufällig vorbeikommender Rettungssanitäter leistete Erste Hilfe bis Rettungskräfte eintrafen. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er nach einer Erstversorgung in die Medizinische Hochschule Hannover verbracht. Der Gesundheitszustand des Motorradfahrers ist der Polizei zufolge weiterhin bedrohlich.

Der Pkw und auch das Motorrad wurden beschädigt. Die Schäden wurden auf jeweils 3.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen sollten sich bei der Polizei in Peine unter Telefon (05171) 9990 melden.

red

