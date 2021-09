Peine. Aus einer ehemaligen Autowerkstatt in Ilsede wurden Katalysatoren gestohlen. In Abbensen wurde ein Audi Cabrio entwendet.

In Ilsede wurden mehrere Auto-Katalysatoren aus einer Werkstatt gestohlen.

Kriminalität Peine Diebstähle in Peine: Katalysatoren und Audi A5 gestohlen

Unbekannte Täter haben zwischen Montagmittag, 13. September, und Dienstagmorgen, 14. September, aus einer ehemaligen Kfz-Werkstatt in der Ludwig-Jahn-Straße in Ilsede mehrere Katalysatoren gestohlen. Die Täter schoben ein Hallentor auf und entwendeten die in der Werkstatt gelagerten Fahrzeugteile. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Audi Cabrio in Abbensen gestohlen

Der Eigentümer eines schwarzen Audi A5 musste am Morgen des Dienstag 14. September, feststellen, dass sein Fahrzeug offensichtlich entwendet worden ist. Er hatte den Wagen am Abend zuvor im Carport auf seinem Grundstück in Abbensen „Im Kleinen Hope“ geparkt. Der Schaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

15-Jähriger mit Elektroschocker unterwegs

Nach Bürgerhinweisen haben Beamte der Peiner Polizei am Dienstagnachmittag, 14. September, eine Gruppe Jugendlicher an der Skate-Anlage in der „Hans-Gallinis-Straße“ kontrolliert. Bei einem 15-jährigen wurde ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker aufgefunden. Der Jugendliche wurde den Erziehungsberechtigten übergeben und ein Strafverfahren eingeleitet.

red

