Überfall auf 23-Jährigen bei Peine – Lieferwagen ausgeraubt

Der 23-jähriger Fahrer eines Lieferwagens wurde am Montag, 11. Oktober, gegen 11 Uhr Opfer eines Überfalls. Wie die Polizei mitteilt, hielt der Mann zum Pausieren an der B65 zwischen Peine und Dungelbeck kurz hinter dem Mittellandkanal auf einem Feldweg an. Als er sich an seinem weißen Transporter aufhielt, trat ein bislang unbekannter Täter an ihn heran und bedrohte ihn mit einer Schusswaffe.

Mittäter laden Zigaretten und Tabak in anderes Fahrzeug um

Weitere Täter haben in der Zwischenzeit die Ladung des Lieferwagens – Zigaretten und Tabak – in ein anders Fahrzeug umgeladen. Da der Mann die ganze Zeit gezwungen wurde, sich an sein eigenes Fahrzeug zu lehnen, konnte er die Täter kaum beschreiben, heißt es weiter. Bei dem Fahrzeug der Täter könnte es sich ebenfalls um einen weißen Transporter handeln. Die genaue Schadenssumme ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt.

Wer hat den weißen Transporter zum Tatzeitpunkt an der B65 vor Dungelbeck stehen sehen? Wer hat in diesem Bereich andere, auffällige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Hat jemand das Umladen von Waren an diesem Feldweg bemerkt? Die Polizei Peine bittet um Hinweise, telefonisch unter (05171) 9990 oder per E-Mail an af2@pk-peine.polizei.niedersachsen.de.

red

