Ob Impfung oder nicht. In der "Seniorenresidenz am Kaskadenwehr" in Lengede werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor Dienstbeginn getestet. Ebenso Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren, für die die Testpflicht bisher nicht galt, bevor sie als Besucher die Einrichtung betreten dürfen.