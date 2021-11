Diebstähle im Kreis Peine – Polizei sucht Zeugen

Peine. In Peine wurde aus einem Zustellfahrzeug ein Handy gestohlen, in Lengede wurde ein Anhänger aufgebrochen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

In zwei Fällen ermittelt die Polizei Peine und bittet um Zeugenhinweise. Einen kurzen und unbeobachteten Moment nutzte ein bislang unbekannter Dieb am Dienstag, 16. November, in der Stettiner Straße in Peine, so die Polizei. Gegen 14.30 Uhr habe ein 41- jähriger Paketzusteller sein Lieferfahrzeug verlassen um eine Sendung abzugeben. Als er kurz darauf zurückgekommen sei, habe er festgestellt, dass sein Handy fehlte. Schaden: rund 200 Euro.

Diebesgut und Schaden unklar

Im zweiten Fall wurde am Dienstagabend gegen 22 Uhr am Sandschachtweg in Lengede ein Anhänger aufgebrochen, so die Polizei weiter. In diesem als Baucontainer genutzten Anhänger habe sich Baumaterial befunden. Diebesgut und Gesamtschaden seien noch unklar. Erste Hinweise ergaben, dass zwei Täter an dem Aufbruch beteiligt waren und möglicherweise ein älterer dunkler Passat Kombi genutzt wurde, heißt es im Polizeibericht. Hinweise in beiden Fällen an die Polizei unter (05171) 9990.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de