Bortfeld. Am Hafen Marina Bortfeld ist ein Feuer auf einem Boot ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Das Bistro "Havarie" liegt direkt am Hafen von Marina Bortfeld. Hier ist die Feuerwehr im Einsatz, um ein Feuer auf einem Boot zu löschen.

Feuerwehr-Einsatz Feuer bricht auf Boot aus an der Marina Bortfeld

Ein Boot ist an der Marina Bortfeld in Flammen geraten. Das teilt die Einsatzleitstelle der Feuerwehr Peine mit. Der Brand sei am Donnerstagvormittag, 9. Dezember, entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert worden.

Seit etwa 12.30 Uhr ist Feuerwehr zum Löschen an der Marina in Bortfeld. Der Einsatz läuft. Aktuell kann die Feuerwehr keine weiteren Angaben zur Größe und Ursache des Feuers machen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Lesen Sie mehr:

Autos brennen- Geht in Wolfsburg ein Feuerteufel um?

36-Jähriger kracht mit Auto in Tankstelle

Wertstoffinsel in Vechelde erneut in Flammen

bey

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de