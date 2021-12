Kai Wiesselmann übernimmt zum Jahresanfang die Aufgaben des Kämmerers in der Gemeinde Lengede.

Neuer Kämmerer in Lengede

Vakante Stelle des Kämmerers in Lengede wird neu besetzt

Die seit zehn Monaten vakante Stelle des Kämmerers in der Gemeinde Lengede wird nun zum Jahresbeginn nachbesetzt. Das teilt die Verwaltung mit. Entschieden habe dies der Rat der Gemeinde Lengede einstimmig in seiner Sitzung Mitte November. „Es freut mich, dass der neue Gemeinderat dieser Personalie einstimmig zugestimmt hat“, wird Bürgermeisterin Maren Wegener in der Mitteilung zitiert.

Aufgabe des Kämmerers sei außer der Erstellung des Haushaltsplanes die Lenkung der Finanzgeschicke der Gemeinde, insbesondere die Gestaltung der Finanzierungsstruktur der Kommune, um den finanziellen Spielraum für die Erledigung der Pflichtaufgaben, aber auch zukünftige Investitionsprojekte zu erhalten und zukunftsorientiert fortzuentwickeln. Der Kämmerer gehöre zum Fachbereich 20 „Finanzen, Personal, Jugend und Soziales“.

Im Auswahlverfahren um diese Stelle habe sich Kai Wiesselmann als bestgeeignetster Kandidat gegenüber seinen Mitbewerbern durchgesetzt, heißt es weiter.

red

