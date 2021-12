„Es gibt Licht und Schatten“, sagt Patrik Meier von der Landwirtschaftskammer über die Lage der Bauern und Höfe im Landkreis Peine. Das Bild zeigt Mähdrescher bei der Erntearbeit im August an der L 473/Grüne Allee (von Bodenstedt kommend). Kurios an diesem Tag: Während es hier staubtrocken war auf den Feldern, gab es nur wenige Kilometer weiter in Braunschweig einen mächtigen Platzregen, der beispielsweise die B1 an der Ortsausfahrt Lehndorf überflutete.