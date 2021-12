Vechelder mit 2,73 Promille – Polizei stellt Führerschein sicher

Vechelde. Ein Autofahrer aus Vechelde hat an Heiligabend alkoholisiert einen Unfall gebaut. Was passiert ist, lesen Sie hier.

Von einer Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol berichtet die Peiner Polizei. An Heiligabend um 17 Uhr habe ein 40-jähriger aus Vechelde seinen Pkw, einen Ford Mondeo, im öffentlichen Straßenverkehr geführt, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Dabei habe er einen 55-jährigen aus Peine mit seinem Mercedes gefährdet.

Der Ford-Fahrer war auf der Breiten Straße aus Vechelde kommend (B1) in der Ortschaft Bettmar rechts in die Hannoversche Straße eingebogen und hatte die dortige Verkehrsinsel aber fälschlicherweise linksseitig passiert, berichtet die Polizei. Als ihm dort der Peiner entgegenkam, kam es zwar zu einem Frontal-Zusammenstoß. Wegen der langsamen Geschwindigkeit kam es jedoch lediglich zu einer so leichten Berührung, dass lediglich der Schmutz beider vorderen Kennzeichen abgewischt wurde und kein Schaden entstand.

Der Verursacher des Zusammenstoßes entfernte sich daraufhin. Der Peiner merkte sich zum Glück das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. An der Halteranschrift wurde der verursachende Fahrer des Fords festgestellt. Er pustete freiwillig einen Alkoholwert von 2,73 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Am Wagen des Vechelders war ebenfalls kein Schaden erkennbar.

Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei in den Stunden zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 11.40 Uhr auf dem Schützenplatz in Peine ereignet. Dort wurde der geparkte schwarze BMW einer 38-jährigen Peinerin beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto der Geschädigten entstand rechtsseitig ein Lackschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter (05171) 9990 zu melden.

