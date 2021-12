Peiner Fundtier: Kaninchen Spike sucht ein neues Zuhause

Kaninchen Spike wurde am 30. April 2018 geboren und hat bislang ohne Partnertier mit seiner Besitzerin in der Wohnung gelebt. Spike wurde Ende September vonseiten des Peiner Tierheims tierärztlich untersucht und kastriert. Mit Artgenossen kommt er bestens klar, egal, ob Weibchen oder Böckchen. Spike ist handzahm und auch für Kinder geeignet, so das Tierheim.

Interessenten melden sich hier:

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee: (05171) 52558; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen.

red

