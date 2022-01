Eine Leiter zu Weihnachten

Der Januar – er ist der Monat des großen Kehraus’ nach dem Weihnachtsfest und Silvester. Und so sammeln verschiedene Organisationen wie Feuerwehren und Junggesellschaften in dieser Zeit die ausrangierten und hoffentlich abgeschmückten Weihnachtsbäume von den Straßen, um sie zu entsorgen. Da fühle ich mich doch an den Buchtitel „Nicht nur zur Weihnachtszeit“ erinnert: Weihnachtsbäume sind doch nicht nur in der Weihnachtszeit schön – zumindest wenn sie nicht nadeln. Bedeutet: Wie wäre es mit Weihnachtsbäumen aus Plastik? Doch Vorsicht: Brandgefahr. Oder wir entscheiden uns doch für die „Weihnachtsleiter“: Gemeint ist eine einfache Trittleiter, die sich schön schmücken lässt – etwa mit Lametta. Und die sich gegebenenfalls auch noch anders verwenden ließe. Allerdings: Was hätten dann die Feuerwehren und Junggesellschaften im Januar zu tun? Allen können wir es eben doch nicht recht machen.

