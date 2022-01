Peine-Marketing setzt auf Event-Kooperation

Digitalisierung, Entwicklung der Innenstadt, strategische Kommunikation, Markenentwicklung und Stadtfeste – Peine-Marketing startet nach eigenen Angaben mit einem breiten Themenspektrum ins neue Jahr. „2020 und 2021 waren für uns alle Jahre der Herausforderung. 2022 stellen wir die Weichen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Standortes Peine“, sagt Anja Barlen-Herbig, Geschäftsführerin der Peine-Marketing-GmbH. „Wir haben neue Allianzen und Kooperationen geschmiedet und wertvolle Projekte angestoßen.“

Tourismusmarketing, Eventmanagement, Citymanagement und Standortmarketing

Tourismusmarketing, Eventmanagement, Citymanagement und Standortmarketing sind die vier Arbeitsfelder, die Peine-Marketing künftig bespielen wird. Ein Fokus wird auf der Innenstadt liegen. Die Pandemie habe die Probleme der lokalen Händler, Gastronomen und Dienstleister verschärft. „Es ist wichtiger denn je, die Innenstadt weiterzuentwickeln, zu einem Raum, in dem sich die Gesellschaft trifft – eine Innenstadt, die Einkaufen, Erleben, Wohnen, Arbeiten, Bildung und Kultur verbindet.“ 2022 werde daher der Beteiligungsprozess „Zukunftswerkstatt Innenstadt“ fortgesetzt. Anfang Februar soll ein Maßnahmenplan vorliegen. Erste Projekte sollen bereits bis März 2023 umgesetzt und über das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ finanziert werden. Des Weiteren geht auch das innerstädtische Förderprogramm des Bundes an den Start. Die Wirtschaftsförderung hat sich mit den Stadtwerken und Peine-Marketing um Fördergelder beworben – und die Zusage für eine weitere Million Euro erhalten. Zum Konzept gehören unter anderem der Aufbau eines Zentrenmanagements, ein Markenprozess, Digitalisierungsprojekte, Kampagnen für jüngere Generationen und eine innovative Lichtkonzeption für die Innenstadt. Der Förderzeitraum läuft bis 2025.

Stadtführungen online buchen

Im touristischen Bereich will Peine-Marketing zum einen die Angebote ausweiten, zum anderen die Digitalisierung vorantreiben. Open Data und die Einbindung in den Niedersachsen-Hub und die deutschlandweite Vermarktung durch Online-PR und digitales Marketing stehen ebenso auf der Agenda wie die Onlinebuchbarkeit von Stadtführungen und anderen touristischen Angeboten.

Zukunft des Eventbereichs

Ein wichtiges Arbeitsfeld bleibe auch in Zukunft der Eventbereich. Kooperationen würden die Konzepte bestimmen: Die Planungen für das Highland-Gathering sind bereits gestartet, in Zusammenarbeit mit dem Scottish Culture Club Peine soll das internationale Event am 7./8. Mai stattfinden. Für den 16./17. Juli ist das neue Eventformat „Mobilitätsmeile“ geplant, eine Weiterentwicklung des Autofrühlings. Das Weinfest soll vom 12. bis 14. August stattfinden und der traditionelle Weihnachtsmarkt wird den Dezember bestimmen. Gemeinsam mit der Kaufmannsgilde möchte man drei verkaufsoffene Sonntage realisieren.

red

