Geldautomat im Kreis Peine von Unbekannten gesprengt

Ein Geldautomat ist im Kreis Peine in einer Volksbank in Edemissen am frühen Freitagmorgen, 28. Januar, von Unbekannten gesprengt worden. Die drei bis vier Täter konnten danach in einem dunklen Pkw, wahrscheinlich ein Audi, die Flucht ergreifen, berichtet die Polizei.

Anwohner riefen am frühen Morgen die Polizei wegen einer Detonation. Die Explosion hat die großflächig verglaste Filiale zerstört. Diverse Scheiben sowie Büroteile ragten bis nach außen. Glasscherben waren teils auf der andere Straßenseite.

Ein Polizeihubschrauber aus Hannover war mit Suchscheinwerfern vor Ort. Die Ermittlungen und die Spurensicherung laufen. Der Schaden kann bisher noch nicht beziffert werden.

