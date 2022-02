Nach mehr als zehn Jahren hat Peter Mielke sein Scheibenparadies geschlossen, der Laden in Liedingen ist bereits geschlossen.

Liedingen. Seit ein paar Tagen hängt ein Zettel an der Tür des Disc Golf Shops in Liedingen: Geschlossen. Peter Mielke verabschiedet sich in den Ruhestand.