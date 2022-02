Glätte: LKW landet im Kreis Peine im Straßengraben

Sophiental. Aufgrund von Glätte ist ein LKW-Fahrer in Sophiental im Kreis Peine von der Fahrbahn abgekommen. In Groß Lafferde stahlen Unbekannte das Ortsschild.

Ein LKW-Fahrer ist am Montag auf der Landesstraße 312 in der Nähe der Ortschaft Sophiental von der Straße abgekommen. Der 53-jährige Fahrer verlor laut Polizei in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Straßengraben.

Das Fahrzeug war aufgrund von Straßenglätte nach einem Graupelschauer in den Seitenraum geraten. Dort kollidierte der LKW mit mehreren Straßenbäumen und einer steinernen Bachüberführung. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem stark beschädigten Fahrzeug gerettet werden.

Der Verletzte kam zur Behandlung ins Peiner Klinikum. Die Bergung des verunfallten Fahrzeugs nahm mehrere Stunden in Anspruch, währenddessen war die Straße vollgesperrt.

Unbekannte stehlen Ortsschild in Groß Lafferde

Da fehlt doch etwas? Ein Streifenwagen der Polizei bemerkte am Sonntag, dass das Ortseingangsschild von Groß Lafferde fehlt. An der Ludwig-Jahn-Straße aus Richtung Gadenstedt stand lediglich der Rahmen des Verkehrszeichens.

Exakt das gleiche Bild zeigte sich an zwei weiteren Ortseingängen an der Bierstraße – auch dort wurden die Ortsschilder laut Polizei gestohlen. Der Gesamtschaden stehe noch nicht fest, heißt es, ebenso wenig wie der genaue Tatzeitraum.

Hinweise zu den Diebstählen nimmt die Polizei in Ilsede entgegen. Die Telefonnummer lautet (05172) 370750.

