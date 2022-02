Peiner Eule Wehmütiger Blick auf unvergessene Läden in der Stadt Peine

Auch an der Sundernstraße in Peine haben Geschäfte aufgegeben.

Peine. Uwe Neubauer erinnert in seiner Folge der „Eule“ wieder an die alte Geschäftswelt in Peine – welche Geschäfte er meint, ist hier nachzulesen.