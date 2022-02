Vöhrum. In Vöhrum hat ein E-Scooter-Fahrer einem Auto an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Beim Zusammenstoß verletzte sich der E-Scooter-Fahrer schwer.

Nach dem Zusammenstoß mit einem Auto auf einer Kreuzung in Vöhrum kam ein E-Scooter-Fahrer mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Polizei Peine Auto erfasst E-Scooter-Fahrer in Vöhrum und verletzt ihn schwer

Auf der Triftstraße in Vöhrum ist ein E-Scooter-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwochvormittag schwer verletzt worden. Der 68-jährige Autofahrer fuhr laut Polizei in Richtung Kirchvordener Straße, als aus der Hofmannsthalstraße kommend ein E-Scooter-Fahrer dessen Vorfahrt missachtete. Auf der Kreuzung kam es dann zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen.

E-Scooter-Fahrer schwer verletzt im Krankenhaus

Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Beamten nicht.

