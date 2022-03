Wer Flüchtlinge aufnimmt, soll das melden

Polen, Korczowa: Ein Mitarbeiter der EU-Grenzschutz Agentur Frontex geht durch die ukrainisch-polnische Grenze am Grenzübergang in Korczowa. Hier kommen täglich zahlreiche Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen.

Krieg in der Ukraine

Krieg in der Ukraine Meldeformular für Bürger, die Flüchtlinge aufnehmen, kommt

Der Landkreis Peine und seine Gemeinden bereiten sich weiter auf die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Privat laufen schon diverse Hilfsaktionen. Die ersten Kriegsflüchtlinge werden wohl vor dem Wochenende im Kreis Peine ankommen, spätestens in der nächsten Woche. Auch darauf reagiert der Landkreis Peine.

Zur aktuellen Lage teilte der Landkreis Peine am Freitag auf Nachfrage zunächst mit: „Bislang liegen dem Landkreis, der Stadt und den Gemeinden keine Zahlen, Daten und Fakten für Zuweisungen von aus der Ukraine geflüchteten Menschen vor.“

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ab Montag Anmeldeformular für Kriegsflüchtlinge, die privat untergebracht werden

Es laufen allerdings eben jene private Initiativen, „die nach unserer Kenntnis auch Geflüchtete in den Landkreis Peine bringen werden“, so der Landkreis weiter. Der teilt dazu weiter mit: „Für privat untergebrachte Flüchtlinge aus der Ukraine entwickeln wir derzeit ein Anmeldeformular. Dieses wird am Montag auf der Homepage des Landkreises zur Verfügung stehen.“ Zusätzlich sei geplant, ein separates Bürgertelefon einzurichten.

So können die Bürger sinnvoll helfen

„Zunächst wird vor allem Wohnraum benötigt“, sagte der Landkreis Peine. Wer welchen hat und Kriegsflüchtlinge bei sich privat aufnehmen möchte, sollte dies per Mail dem Landkreis Peine vorab bekanntgeben: ukrainehilfe@landkreis-peine.de.

„Die Bürgermeisterin, die Bürgermeister und ich setzen auch auf die Solidarität und Hilfsbereitschaft unserer Bürgerinnen und Bürger. Hilfsangebote, insbesondere Unterbringungsmöglichkeiten, können direkt in den Rathäusern oder im Kreishaus mitgeteilt werden“, hatte Landrat Henning Heiß zuvor bereits betont.

So wird die Hilfe für die Flüchtlinge koordiniert beim Kreis Peine

„Der Landkreis Peine, die Stadt und die Gemeinden befinden sich im engen Austausch. Der Landkreis hat einen eigenen Krisenstab dazu gebildet, an dem Vertreter der Stadt und der Gemeinden teilnehmen. Im Moment ist das zentrale Thema zunächst die Unterbringung der Flüchtlinge sowie deren Registrierung. Selbstverständlich sind auch Versorgungsfragen im Blick“, so Landkreis-Sprecher Fabian Laaß am Freitag. Es gebe schon viele Hilfsangebote, dieser werden gesichtet und strukturiert.

Aktuell keine erhöhte Alarmbereitschaft beim Katastrophenschutz

Trotz des Krieges in nur rund 1000 Kilometer Entfernung wird beim Landkreis Peine Ruhe bewahrt. „Die Stabsarbeit läuft nach ähnlichen Schemata ab, wie in einem Katastrophenfall. Verschiedene Sachgebiete sind für bestimmte Bereiche der Organisation und Umsetzung verantwortlich“, erläuterte Fabian Laaß zur Nachfrage zum aktuellen Stand des Katastrophenschutzes im Kreis Peine. Auf die Frage, ob es wegen des Krieges bereits eine Art erhöhte Alarmbereitschaft gebe, sagte der Landkreis-Sprecher klar: „Nein!“

Lesen Sie auch:

Peiner beten für den Frieden in der Ukraine

Solidarität mit der Ukraine- So setzen sich Deutsche ein

Ukrainer in Braunschweig- Angst um die Mutter, Wut auf Putin

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de