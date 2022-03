Vollsperrung zwischen Wedtlenstedt und Braunschweig-Lamme

Aufgrund des Baus von Querungshilfen im Rahmen des Radwegebaus zwischen Wedtlenstedt und Braunschweig-Lamme wird der dortige Streckenabschnitt ab Donnerstag, 10. März, bis voraussichtlich Mitte Mai voll gesperrt. Das teilt der Landkreis Peine mit. Der Verkehr in Richtung Braunschweig wird über die Bundesstraße 1 umgeleitet. In Richtung Westen erfolgt die Umleitung ebenfalls über die B1 sowie alternativ über die Kreisstraße 80 in Richtung Kanzlerfeld und die K59 zur Landesstraße 475.

Beton wird ab 21. März eingebaut

Voraussichtlich ab 21. März wird der Beton im Radwegbereich eingebaut. Währenddessen können die landwirtschaftlichen Zufahrten und Wege entlang der K58 zwischen Wedtlenstedt und Lamme nicht genutzt werden.

Kosten: 670.000 Euro

Der Radweg wird in einer Gemeinschaftsmaßnahme mit der Stadt Braunschweig südlich der Straße hinter der vorhandenen Baumreihe in einer Breite von 2,50 Metern neu hergestellt. Sowohl in Wedtlenstedt als auch in Lamme werden Querungshilfen gebaut, um Fußgängern und Radfahrern die Querung der Fahrbahn zu ermöglichen. Der Radweg wird aus Beton hergestellt, Acker- und Wirtschaftswegzufahrten werden angebunden. Die Baustrecke umfasst 1,39 Kilometer. Die Kosten belaufen sich auf 670.000 Euro, wovon 335.000 Euro auf das Gebiet des Landkreises Peine entfallen und von der Gemeinde Vechelde getragen werden.

red

