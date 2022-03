Protest im Kreis Peine gegen hohe Spritkosten

Edemissen. An zwei Orten im Kreis Peine haben am Mittwoch Demonstrationen stattgefunden. Die Polizei musste den Verkehr regeln.

Im Landkreis Peine haben mehrere Menschen am Mittwoch, 16. März, gegen die hohen Kraftstoffpreise demonstriert. Das teilt die Polizei mit. An mindestens zwei Stellen im Kreis Peine, auf der Ortsdurchfahrt in Edemissen und an der Kreuzung „Deutscher Kaiser“ (B 494/L 413) bei Stedum, fanden am Mittwochmittag kurzzeitig demonstrative Aktionen statt, wie die Polizei mitteilt. Mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Plakaten hätten die Menschen gegen die hohen Spritkosten protestiert. Polizisten mussten den Verkehr regeln.

Aufrufe zu Demonstrationen in Form von Lkw-Konvois und Blockaden gab es auch in anderen Teilen Deutschlands wie in Berlin und Nordrhein-Westfalen. Transportunternehmen fordern eigenen Angaben zufolge unter anderem eine Senkung der Mineralölsteuer, um die Auswirkungen der gestiegenen Dieselpreise abzufedern. Ein Lkw auf der A2 Richtung Dortmund, Höhe Garbsen Nord, schaltete Warnblinklicht ein und fuhr mit 60 Kilometern pro Stunde auf der rechten Spur.

red

