Peine: Autofahrerin kollidiert mit Zaun – und fährt weiter

Peine. In Telgte wird eine Bushaltestelle beschädigt, in Groß Bülten ein VW Käfer. Der Polizei-Überblick am Sonntag für den Landkreis Peine.

Die Peiner Polizei berichtet am Wochenende von mehreren Sachbeschädigungen und Fahrerfluchten im Landkreis.

In der Wiesenstraße in Peine ist am Sonntag gegen 2 Uhr nachts eine 30-jährige Frau mit ihrem Auto rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Zaun eines dortigen Unternehmens kollidiert. „Sie flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle“, berichtet die Polizei. Die Beamten trafen sie jedoch in der Nähe an. Ein Atemalkoholtest ergab 1,45 Promille bei der Frau. Die Schadenshöhe beträgt zirka 3.000 Euro.

Bushäuschen in Telgte beschädigt – Glasscheibe zersplittert

In der Hannoverschen Heerstraße in Telgte haben Unbekannte die Glasscheibe eines Bushaltestellenhäuschens beschädigt. Die Scheibe wurde vollständig zersplittert. Als Tatzeitpunkt gibt die Polizei Samstagmitternacht an. Ein 73-jähriger Zeuge aus Peine hatte sich bei der Polizei gemeldet, konnte aber keine Angaben zu möglichen Tätern machen. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro.

In Groß Bülten wiederum, Am Schulhof, schlugen unbekannte Täter in der Zeit von Freitag,18 Uhr, bis Samstag, 13 Uhr, zwei Löcher in die Windschutzscheibe eines als Deko auf dem Hof stehenden VW-Käfers. Der 40-jährige geschädigte Peiner gab die Schadenshöhe mit 50 Euro an.

Zahlreiche E-Scooter-Fahrer von der Peiner Polizei angehalten

Zum wiederholten Male ist in der Falkenberger Straße in Peine der vordere rechte Reifen des Autos einer 65-jährigen Peinerin zerstochen worden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 50 Euro. Diese Tat ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7 Uhr. Es sei die dritte Tat innerhalb eines Jahres, berichtet die Polizei.

Gesucht ist ebenso ein noch unbekannter Autofahrer, der am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr einen anderen Wagen in der Eichstraße in Ilsede angefahren hat. An einem VW Touran entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Der Verursacher flüchtete.

Zuletzt registrierte die Polizei in Peine, Lengede und Groß Bülten E-Scooter-Fahrer ohne Versicherungsschutz. Nach den Feststellungen durch die Polizei durften die Verantwortlichen nicht weiterfahren. Strafverfahren wurden jeweils eingeleitet.

