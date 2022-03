Blaulicht in Peine Minibagger in Ilsede fängt Feuer und brennt völlig aus

In Ilsede ist am Sonntagmittag laut Polizei ein Minibagger in Flammen aufgegangen. In der Nacht von Sonntag auf Montag sind in Lengede außerdem Unbekannte in mehrere Gartenlauben eingebrochen. Das berichtet die Polizei.

Am Sonntag gegen kurz nach zwölf Uhr hat auf einer Baustelle nahe der Polizeistation in Groß Ilsede ein Minibagger Feuer gefangen. Aus bislang ungeklärtem Grund ist auf der Baustelle an der Straße „Zum Wasserturm“ der Bagger in Brand geraten. Die Ilseder Ortsfeuerwehr musste den Brand löschen. Da durch das Feuer und die Löscharbeiten Betriebsstoffe des Baggers und möglicherweise verunreinigtes Löschwasser austraten, war auch die untere Wasserbehörde vor Ort. Der geschätzte Schaden beträgt rund 5.000 Euro.

Unbekannte brechen in Lengeder Gartenlauben ein und stehlen Elektrogeräte

In der Nacht von Sonntag, 20. März, auf Montag, 21. März, sind ein oder mehrere Täter in der Kleingartenanlage „Bergmannsruh“ in Lengede unterwegs gewesen. In mindestens vier verschiedenen Parzellen sind die dortigen Lauben aufgebrochen worden. Das berichtet die Polizei.

In den meisten Fällen brachen die unbekannten Täter die Fenster der Lauben auf, um in den Innenraum zu gelangen. Aus den Lauben ließen die Unbekannten Garten- und Elektrogeräte mitgehen. Eine abschließende Schadenssumme konnte noch nicht ermittelt werden. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte können sich bei der Polizei in Peine melden.

