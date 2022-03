Hubertus Heil besucht das Peiner Gymnasium am Silberkamp

Einmal Silberkämper, immer Silberkämper: Der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil (SPD) besuchte das Gymnasium am Silberkamp in Peine, um sich über Hilfsaktionen der Schule wegen des Krieges in der Ukraine zu informieren und sich mit den Schülerinnen und Schülern seiner ehemaligen Schule auszutauschen.

Auf dem Programm stand ebenfalls die Präsentation der Schülerfirma Cultactive. Der Peiner Sozialdemokrat ist Ehrenanteilseigner und bekam bei dem Termin seinen Anteilsschein überreicht. „Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg beim Landeswettbewerb und werde sie dabei gerne weiter unterstützen“, sagte Hubertus Heil.

Ein Mehrwert für die Region

Die Schülerfirma bietet auf Ihrer Internetseite www.cultactive.de per Suchfunktion die Möglichkeit, schnell und unkompliziert Angebote für Sport, Freizeit und Kultur im Landkreis Peine zu finden. „Ich bin von der Idee begeistert, da es einen Mehrwert für Peine und die Region darstellt“, kommentierte Hubertus Heil das Konzept der Firma.

„Zudem haben wir uns heute über Hilfsaktionen für die Ukraine ausgetauscht, die seitens des Gymnasiums organisiert werden. Das ehrenamtliche Engagement, im Kleinen wie im Großen, finde ich überwältigend“, sagte Hubertus Heil.

Hilfe für Menschen in der Ukraine ist unterwegs

In Zusammenarbeit mit der Goetheschule in Hannover wurde ein Hilfstransport an die polnisch-ukrainische Grenze organisiert. Die Schülerinnen und Schüler sammelten im Vorfeld Geld- und Sachspenden. Im Rahmen des Besuchs wurde auch das digitale, goldene Buch der Schule initiiert, in das sich Hubertus Heil mit den Worten eintrug: „Einmal Silberkämper, immer Silberkämper.“

