Handorfer und Groß Gleidinger sammeln Müll

Handorf/Groß Gleidingen. In Handorf kommen 20 Säcke zusammen. In Groß Gleidingen gibt es eine Aktion für Kinder.

Wie in vielen anderen Ortschaften im Landkreis Peine wurde am vergangenen Samstag auch in Handorf Müll gesammelt. 35 fleißige Helfer waren dem Aufruf von Ortsrat und Jugendfeuerwehr Handorf gefolgt und trugen in fünf sammelnden Gruppen in zwei Stunden fast 20 Säcke Müll zusammen, der achtlos in die Landschaft geworfen worden war. Eine weitere Gruppe hatte sich die örtliche Wertstoffinsel vorgenommen und war dabei erschrocken, was alles nicht in den Containern landet, berichtet der Ortsrat. Zum Abschluss der Aktion wurde gegrillt.

Station auf dem Hof von Familie Ebeling

Auch in Groß Gleidingen trafen sich etwa 40 Müllgegner, um die Landschaft von Unrat zu befreien. Der Ortsrat hatte zu dieser Aktion eingeladen, Müllsäcke und ein Container wurden vom Abfallwirtschafts- und Beschäftigungsbetrieb des Landkreises Peine zur Verfügung gestellt. Auf dem Hof der Familie Ebeling, auf dem sonst Hühner frei herumlaufen und von den Kindern gefüttert werden, war die Müllsammelstelle eingerichtet. Aufgrund einer Corona-Erkrankung konnte die Ortsbürgermeisterin Bärbel Kuschnik, die die Sammelaktion organisiert hatte, nicht teilnehmen. Ihr Stellvertreter Andreas Behrens und seine Frau Gabriele, die deshalb die Leitung übernommen hatten, staunten nicht schlecht, als immer mehr Menschen um die Ecke kamen, die sich beteiligen wollten.

Neue Einwohner dabei

Die Handorfer sammelten am vergangenen Samstag Müll in ihrem Ort. 20 Säcke kamen zusammen. Foto: Privat

Sehr erfreulich sei auch gewesen, dass viele junge und auch neue Einwohner mit ihren Kindern teilgenommen hätten, heißt es. Zum einen hatte neben dem Umweltbewusstsein sicher das schöne Wetter gelockt, zum anderen aber auch, dass endlich mal wieder eine Gemeinschaftsaktion gestartet werden konnte, mutmaßt der Ortsrat.

Aktion für Kinder

Im Flyer, der zuvor an jeden Haushalt verteilt worden war, war zudem eine Aktion für Kinder angekündigt worden. Dafür hatte sich Franziska Scharkowski, die erst seit kurzer Zeit im Ort wohnt, spontan angeboten, etwas zu organisieren. Verbunden mit einer eigenhändigen Zeichnung vom Dorfgemeinschaftshaus, auf der auch eine niedliche Hummel und ein neugieriger Marienkäfer das Wachsen einer Pflanze bestaunen, verteilte sie Tütchen mit Blumenwiesensamen. Das Motto ihrer Idee lautete: „Wir helfen den Insekten in Groß Gleidingen“. So förderte sie spielerisch das Umweltbewusstsein der jüngsten Teilnehmer.

red

