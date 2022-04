Auf zwei Rädern durchs Peiner Land

Das Tourismusteam der wito GmbH gibt in diesem Jahr wieder einen neuen Radler-Pass für das Peiner Land heraus, der Groß und Klein zum Fahrradfahren zu motivieren soll und Radler einlädt, die beliebten beschilderten Routen zu befahren daran entlang und die Stationen zu besuchen.

„Wir haben in den letzten Jahren häufiger die Rückmeldung bekommen, dass die Radler damit Orte im Peiner Landentdeckt haben, die sie vorher noch nicht kannten“, so Gonhild Kunst von der wito.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei 20 Stationen gibt es Geschenke

Der neue Radler-Pass enthält dieselben 30 Stationen wie im vergangenen Jahr. 20 Stationen müssen Radler mindestens abfahren, um bei der Abgabe des Passes in der wito eine der Überraschungen zu erhalten, die in diesem Jahr von der wito, dem SchokoLand und der BrauManufaktur Härke gesponsert werden. Radler unter 14 Jahren werden schon ab zehn vollen Feldern belohnt.

Und noch ein „Geschenk“ ist mit der gesunden Freizeitaktivität verbunden: Bei einigen Krankenkassen können die Teilnehmer den RadlerPass für Bonusprogramme anrechnen lassen.

Tolle Erlebnisse am Wegesrand

Als Stationen sind Kulturorte, Hofläden, Erlebnispfade und viele weitere dabei wie zum Beispiel Hof Lauenroth in Adenstedt, das Auebad Wendeburg, die Korn- und Senfmühle in Blumenhagen bei Edemissen, das Rathaus in Lengede, die ZeitRäume Bodenstedt, Peine Marketing oder das Freibad Pfannteich in Hohenhameln.

Die Stationen sind sowohl im Radler-Pass als auch durchentsprechende Schilder vor Ort gekennzeichnet. Von diesen können die Fahrradfahrer die für 2022 aktuellen Stationscodes in ihren Radler-Pass übertragen. Bei der digitalen Teilnahme über die App „Actionbound“ wird ein QR-Code gescannt, und es darf eine Frage beantwortet werden. Hierbei ist das Radeln mit dem Radler-Pass unabhängig vom Flyer möglich.

Positionsdaten, Kartenmaterial und Beschreibungen der Routen sind unter www.tourismus-peine. de/radfahren zu finden. Der Radler-Pass liegt ab sofort wieder an allen teilnehmenden Stationen, in den Rathäusern aller Gemeinden des Peiner Landes, in allen Rewe Märkten und allen bekannten Auslagestellen aus. Zudem können Interessierte ihn auch online herunterladen unter www.tourismus-peine.de/radfahren.

Inga Heine, verantwortlich für das Konzept des Radler-Passes, sagt: „Wir freuen uns, den Teilnehmern die Belohnung bei uns in der Tourist-Info der wito zu übergeben. Aufgrund der anhaltenden CoronaSituation bitten wir weiterhin darum, vorab einen Termin zur Abgabe unter (05172)9492606 oder per Mail an g.kunst@wito-gmbh.de zu vereinbaren.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de