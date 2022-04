Unfall auf der A2 bei Peine – Rettungshubschrauber im Einsatz

Auf der Autobahn 2 zwischen Peine und Hämelerwald ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen: Ein Auto mit Anhänger hat sich überschlagen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall am Samstagnachmittag in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten aus dem Wagen befreit werden, wie die Polizei in Braunschweig mitteilte.

Ein Rettungshubschrauber brachte einen der Insassen ins Krankenhaus. Die andere Person sei mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Beide seien schwer verletzt.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

A2 zeitweise gesperrt – rechte und mittlere Fahrbahn gesperrt

Die Autobahn wurde zwischen Peine und Hämelerwald gesperrt. Etwa zwei Stunden nach dem Unfall war demnach nur eine der drei Fahrspuren befahrbar. Der Verkehr staute sich auf zeitweise sechs Kilometer. Nähere Hintergründe zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de