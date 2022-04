Peine: Unbekannter bestiehlt 75-Jährige in Discounter

Ein Täter hat am Freitagnachmittag in einem Discounter an der Caroline-Herschel-Straße in Peine zugegriffen und die Geldbörse einer 75-Jährigen gestohlen. (Symbolbild)

Bislang unbekannte Täter sind am Freitag zwischen 17 und 22 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Burgkamp in Peine eingebrochen. Das berichtet Peines Polizei. In dem Wohnhaus wurden mehrere Räume durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Unbekannten Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, bittet die Polizei, sich unter (05171) 9990 zu melden.

Dieb bestiehlt 75-Jährige in Peiner Discounter

Am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter in einem Discounter in der Caroline-Herschel-Straße einen günstigen Moment ausgenutzt und aus der Einkaufstasche einer 75-Jährigen eine Geldbörse gestohlen. In dem Portemonnaie befanden sich Polizeiangaben zufolge Bargeld, eine Kontokarte und Ausweispapiere. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Mithilfe.

