Führung: Auch in Peine brannten die Scheiterhaufen

Fast 300 Jahre lang, zwischen 1430 und 1700, brannten überall in Europa große Scheiterhaufen, die vermeintliche Hexen ihrer „gerechten“ Strafe zuführen sollten. Auch in Peine kam es zu Verfolgungen, worüber die Peiner Gästeführenden einiges zu erzählen wissen.

Sie laden am Freitag, 29. April, dazu ein, sich mit ihnen auf die Spuren dieser Zeit zu begeben. Treffpunkt ist der Historische Marktplatz, die Führung beginnt um 17 Uhr. Sie schildert die Hintergründe und beschreibt mehrere dokumentierte Frauenschicksale und ihre Prozesse.

Auch über Friedrich Spee von Langenfeld wird berichtet. Der berühmte Jesuitenpater setzte sich im 17. Jahrhundert gegen die Hexenprozesse ein. Als er 1628 den Auftrag erhielt, Peine wieder zu einer katholischen Stadt zu machen, wohnte er am Historischen Marktplatz.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden im Verlauf des weiteren Rundgangs alte Heilkräuter probieren, erfahren viel über die verschiedenen Bräuche und Sprichwörter sowie über deren Herkunft. Zum Abschluss gibt es noch eine „zauberische“ Stärkung.

Diese erste von insgesamt 16 Sonderführungen in diesem Jahr kostet 13,50 Euro und bedarf der Anmeldung bei Peine Marketing in der Tourist-Information – gern telefonisch unter (05171)545556 oder per Mail an die Adresse gluch@

peinemarketing.de.

Auf der Homepage www.peinemarketing.de gibt es ausführliche Informationen zu allen Stadtrundgängen.

Außerdem ist demnächst ein Prospekt über die Sonderführungen in der Tourist-Information erhältlich.

