Peine: Autofahrer rauscht in Zaun und kollidiert mit zwei Wagen

In Peine hat ein 87-jähriger Autofahrer durch einen Unfall einen Schaden von mindestens 25.000 Euro verursacht. Der Mann verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto, kam vom Windmühlenwall in Peine ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Im Anschluss, berichtet die Peiner Polizei, durchbrach der Fahrer einen Grundstückszaun und kollidierte mit zwei geparkten Fahrzeugen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der große Sachschaden bleibt – zwei der Autos mussten fahruntüchtig abgeschleppt werden. Lesen Sie auch: So geht es weiter mit der Hertha-Peters-Brücke in Peine

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Edemissen: Einbruch in Golfclub-Restaurant

In der Nacht auf Dienstag haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zum Restaurant des Golfclubs in Edemissen verschafft. Am Gebäude wurde ein Fenster aufgehebelt und im Inneren weitere Türen beschädigt und zum Teil zerstört. Durch die Beschädigungen beim Aufbrechen entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.

Peine: Zahlreiche Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

In der Nacht vom 16. auf den 17. April sind in der Duttenstedter Straße in Peine gleich mehrere Autos durch Zerkratzen des Lacks beschädigt worden. Der oder die Unbekannte zerkratzte den Lack an den Autos mit einem spitzen Gegenstand.

„Die Wagen standen in Parkbuchten vor Mehrfamilienhäusern und sind zum Teil großflächig beschädigt worden, weswegen der entstandene Sachschaden hoch ausfallen dürfte“, so die Polizei. „Sollte es weitere, bislang unbekannte Geschädigte geben, wenden diese sich bitte an die Polizei in Peine.“ Gleiches gelte für mögliche Zeugen.

Mehr aus dem Kreis Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de