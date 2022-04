Die kleine Handwerkstour im Peiner Land

Die „Genießer Manufakt(o)ur“ musste wegen Corona immer wieder abgesagt werden: Für dieses Jahr organisiert die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) jedoch Termine in verkürzter Variante – der erste ist am Dienstag, 26. April.

Die abgewandelte Werksführung heißt „Kleine Handwerkstour“ und bietet an einem Tag einen Ausflug voller Erlebnisse. Die Teilnehmer statten drei Marken aus dem Kreis Peine einen Besuch ab und schauen in die Produktion von Härke in Peine und Eulensenf in Blumenhagen: Dieser wird in der Korn- und Senfmühle in Blumenhagen hergestellt.

Nach der Brauereibesichtigung bei Härke mit Brotzeit und Bierverkostung besuchen die Teilnehmer den Fabrikverkauf der JR Schokoladenfabrik in Stederdorf, ehe sie mit dem Shuttlebus zur Korn- und Senfmühle gefahren werden. Dort bekommen sie von den Betreibern Swantje Hupe und Henning Treumann eine Führung durch die Mühle mit Senfverkostung und Kornvermahlung, Kaffee und Kuchen sowie einem Glas Eulensenf. Anschließend geht es mit dem Shuttle zurück zum Ausgangspunkt Härke.

Die Tour geht von 12.45 bis 17.30 Uhr. Einmal im Monat dienstags finden diese Touren statt, die bei Härke in Peine beginnen. Maximal 15 Personen können pro Termin teilnehmen. Das erste Mal findet die Tour statt am Dienstag, 26. April. Die weiteren Termine und Buchungsanfragen gibt es im Internet unter www.tourismus-peine.de/kleine-handwerkstour oder per (05172)9492610, und E-mail an mail@wito-gmbh.de.

red

