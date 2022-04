Stederdorf: Unbekannter entsorgt Dachplatten einfach im Wald

Zwischen Stederdorf und Mödesse sind bereits am 14. April illegal entsorgte Dachplatten aufgefunden worden.

Zwischen Stederdorf und Mödesse hat ein Spaziergänger bereits am 14. April eine größere Menge Dachplatten aufgefunden. Die mutmaßlich asbesthaltigen Platten lagen in dem abgelegenen Flurstück nördlich der Stederdorfer Straße. Es handelt sich laut Peines Polizei um 35 bis 40 Platten, die an diesem Tag zwischen 8 und 17.20 Uhr dort abgelegt worden sein müssen.

Da es sich um ein wenig befahrenes Waldstück handelt, bittet die Polizei darum, Beobachtungen zu verdächtigen Fahrzeugen oder Ähnlichem mitzuteilen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei Peine: Hühnerdiebe in Vöhrum aktiv

In der Nacht vom 16. April auf Ostersonntag sind aus einem Hühnerstall in Vöhrum elf Tiere gestohlen worden. Der Stall war die Nacht über so geschlossen, dass ein Fuchs, Marder oder Ähnliches als „Täter“ auszuschließen sei, berichtet die Polizei.

Die Tiere der Rasse „Holländische Blumenhühner“ müssen von einem oder mehreren unbekannten Tätern gestohlen worden sein. Auch eine Suche in der Nachbarschaft verlief erfolglos. Der materielle Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Mehr aus dem Kreis Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de