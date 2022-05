Tag der Arbeit Auch am 1. Mai in Peine spielt der Krieg eine Rolle

Die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zum 1. Mai auf dem historischen Marktplatz von Peine. Hinten spricht Dr. Volker Menke, Superintendent des Ev.-Luth. Kirchenkreises Peine. Auch er äußerte sich zum Krieg in der Ukraine.

Peine. Während der Maikundgebung des DGB in Peine kamen die Redner nicht an der Situation in der Ukraine vorbei – und fanden auch kaum klare Positionen.