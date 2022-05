Los geht’s: Der Vechelder Tross mit Bürgermeister Tobias Grünert (vorne Mitte) vor der Abfahrt am Bürgerzentrum.

Vechelde. Rund 30 Radfahrbegeisterte machen mit beim Stadtradeln-Auftakt am Samstag in Vechelde. Die Familien-Fahrradtour am heutigen Sonntag fällt aus.