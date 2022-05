Diskutieren in der Peiner Festsäle über die Zukunft des Theaters (von links): Moderatorin Christine Klinke, Anja Barlen-Herbig (Geschäftsführerin der PeineMarketing), Stadtrat Christian Axmann, Oliver Graf (Intendant am Theater für Niedersachsen in Hildesheim) und Dr. Bettina Wilts (Geschäftsführerin des Peiner Kulturrings).