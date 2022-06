Die Propsteijugend Vechelde bietet einen Kindertag und ein Kreativ-Workshop an.

Propsteijugend Vechelde Kreativ-Workshop und Kindertag in Wahle

Die Propsteijugend Vechelde lädt am Freitag, 17. Juni, von 15 bis 21 Uhr zu einem kreativen Workshoptag in Wahle ein. Eingeladen sind Jugendliche und Junggebliebene, die praktischen Input für die Arbeit mit Kinder- und Jugendgruppen bekommen wollen.

Karsten Ruß, Popularmusiker der Landeskirche Braunschweig, stellt schwungvolle neue Lieder vor, die Lust auf gemeinsames Singen machen sollen. Nach einer Stärkung mit Waffeln und Kaffee öffnet im Anschluss die Leder-, Karten- und Holzwerkstatt, in denen die eigenen handwerklichen Fähigkeiten entdeckt werden und seiner Kreativität freien Lauf gelassen werden kann.

Am Abend gibt es im Garten der Propsteijugend Leckeres vom Grill. Anmeldungen werden per E-Mail an ev-jugend.vechelde@lk-bs.de bis zum 10. Juni mit Angabe von Lebensmittelunverträglichkeiten oder besonderer Ernährungsformen erbeten. Die Teilnahme ist kostenlos – dank der Förderung des Bundesprogrammes „Aufholen nach Corona“.

Propsteikindertag in Wahle – „Geh mit Bartimäus!“

Am 2. und 3. Juli lädt die Propsteijugend dann wieder alle Kinder von 7 bis 12 Jahren zur beliebten Kinderzeltnacht nach Wahle ein. Los geht es am Samstagvormittag um 10 Uhr. Neben der spannenden Geschichte von Bartimäus warten auf dem gesamten Gelände der Propsteijugend verschiedenen Stationen zum Ausprobieren, Spielen und Basteln auf die Teilnehmer.

Am nächsten Morgen findet mit den Eltern ein Abschlussgottesdienst auf dem Hof satt, ehe der Kindertag um 10 Uhr endet. Der Propsteikindertag wird ebenfalls gefördert durch das Bundesprogramm „Aufholen nach Corona“ und kann daher kostenlos angeboten werden. Die Teilnehmerplätze sind allerdings begrenzt.

Weitere Infos und Anmeldungen sind auf der Homepage der Propsteijugend Vechelde unter www.evj-vechelde.de zu finden. Den Propsteikindertag gestalten die Diakoninnen Carina Dohmeier, Heidi Michaelsen und Kim Winkler sowie viele ehrenamtliche Teamer.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de