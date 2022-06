120 Peiner Kinder von Aktionstag begeistert

Im Rahmen des Musikworkshops formten Schüler der Sally-Perel-Gesamtschule und des Ratsgymnasiums einen bunten Pilz in der Sporthalle in der Luisenstraße.

Dieses Jahr konnte der „Aktionstag Begabung“ stattfinden, an dem sich in Peine Schüler aus drei Grundschulen, aus dem Ratsgymnasium und Kinder der Kita Sankt Jakobi gegenseitig besuchten und an gemeinsamen Aktivitäten beteiligten. Organisator dieses „Karusselltags“ ist der „Kooperationsverbund HochBegabung B3“.

Ziel des Verbundes ist es, Schülern zusätzliche Angebote zu unterbreiten, die ihren besonderen Begabungen und Bedürfnissen entsprechen. So konnten sich Burgschüler mit Ratsgymnasiast im Schach messen. Das Schachturnier in der Sporthalle der Burgschule hatte AG-Leiter Helmuth Ritter organisiert. An der Sally-Perel-Schule trafen sich Grundschüler und „Ratsianer“ zu einem Musikworkshop. An der Eichendorffschule fand ein gemeinsames Tanzprojekt statt. Im Kindergarten waren zunächst zehn Betreuer der Klasse 10c zu Gast. Anschließend brachen die Kita-Kinder in die Burgstraße 2 auf, um dort kleinere wissenschaftliche Experimente durchzuführen. Den Höhepunkt bildete der Start einer selbstgebauten Rakete auf dem Schulhof des Ratsgymnasiums.

Physiklehrer Marcus Schmidt, der den Aktionstag für den Kooperationsverbund koordiniert, zeigt sich zufrieden. „Es tut gut, das jetzt endlich wieder gemeinsame Projekte möglich sind. Insgesamt waren etwa 120 begeisterte Kinder an den verschiedenen Aktionen beteiligt und hatten viel Spaß miteinander.“

