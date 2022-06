Vechelde. Interessierte sind eingeladen, sich am „(Nachmit)tag der offenen Tür“ einen Eindruck von der pädagogischen Arbeit vor Ort zu verschaffen.

Auch Sabine Fricke (Leiterin der Kita Bullerbü) öffnet die Türen am Freitag, 24. Juni, für interessierte Eltern.

Kita-Alltag Gemeinde Vechelde lädt zu Kitabesuch am Freitag ein

Am Freitag, 24. Juni, laden die kommunalen Kindertagesstätten (Kitas) der Gemeinde Vechelde zum „(Nachmit)tag der offenen Tür“ ein. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr können sich interessierte Eltern die Einrichtungen anschauen, Fragen zum Alltag in der Kita stellen und sich einen ersten Eindruck von der pädagogischen Arbeit vor Ort verschaffen.

Folgende Einrichtungen nehmen teil:

Kita Köchinger Straße, Köchinger Straße 10 A, Vechelde (Kindergarten (auch integrativ), Krippe

Kita Bullerbü, Kiefernweg 10 A, Vechelde (Kindergarten Krippe)

Kita Niemodlinstraße I, Niemodlinstraße 11, Vechelde (Krippe)

Kita Niemodlinstraße II, Niemodlinstraße 1 A, Vechelde (Kindergarten)

Kita Hildesheimer Straße, Hildesheimer Straße 44, Vechelde (Krippe)

Kita Wahle I, Vechelader Weg 2, Wahle (Kindergarten, Krippe)

Kita Wahle II, Vechelader Weg 28, Wahle (Kindergarten, Krippe)

Kita Wedtlenstedt, Ackerweg 3 Wedtlenstedt Kita (Kindergarten, Krippe)

Kita Denstorf, Mölderweg 4 A, Denstorf (Kindergarten, Krippe)

Info: Kinder können an diesem Tag nicht angemeldet werden.

