Paarstreit beim Freischießen Peine: Mann schlägt Frau ins Gesicht

Peine. Zwei befreundete Pärchen sind bei der Peiner Veranstaltung in Streit geraten. Die Frau setzte sich zur Wehr und verletzte den Mann ebenso.

Beim Peiner Freischießen ist ein Streit unter Pärchen in der Nacht zu Sonntag ausgeufert.

Während eines gemeinsamen Aufenthalts auf dem Peiner Freischießen sind zwei befreundete Pärchen in der Nacht zu Sonntag in Streit geraten. Dieser uferte derart aus, dass eine Frau durch den Partner ihrer Freundin in das Gesicht geschlagen wurde, wie die Polizei schreibt.

Daraufhin setzte sich die Frau zur Wehr und verletzte den Mann ebenfalls. Angesichts dieses Verhaltens erhielt der männliche Täter einen Platzverweis für das gesamte Veranstaltungsgelände.

Ohne Führerschein unterwegs: Polizei stoppt Autofahrer in Edemissen

Beamte der Polizeistation Edemissen haben am späten Samstagabend einen 28-jährigen Autofahrer auf der Peiner Straße kontrolliert und dabei festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz saß seine Ehefrau, welche als Halterin des Fahrzeugs die Fahrt geduldet hatte. Aus diesem Grund wurden Ermittlungsverfahren sowohl gegen den 28-Jährigen als auch gegen die Fahrzeughalterin eingeleitet. Da der Mann, so die Polizei, nicht zum ersten Mal ohne Führerschein am Steuer erwischt wurde, nahmen die Beamten ihm zudem den Fahrzeugschlüssel ab.

Unbekannte brechen in Wedtlenstedt in Motorboot ein

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Samstag, 14.30 Uhr, im Yachthafen Wedtlenstedt in ein Stahlboot eingebrochen. Dabei demolierten sie das Vorhängeschloss, wie die Polizei schreibt. Zum möglichen Diebesgut und der Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine näheren Angaben getroffen werden. Hinweise: (05171) 9990.

red

