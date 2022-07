500 Euro für Peiner Kita Sankt Elisabeth

Peine. Marcel Krüger nahm an seinem 38. Geburtstag diesmal Spenden entgegen und leitete diese gleich weiter an die Kita-Leitung Getraud Kläver.

Freudige Gesichter in der katholische Kindertagesstätte (Kita) Sankt Elisabeth in Peine: Zu seinem 38. Geburtstag hat Marcel Krüger, Vater der fünfjährigen Lotta Krüger (Blaue Gruppe), statt nur Glückwünsche diesmal Spenden entgegengenommen. Mit diesem Aufruf hat er auf seinem Instagram-Kanal „Deine Lieblingsmenschen“ innerhalb von nur 24 Stunden stolze 500 Euro gesammelt, die er per Scheckübergabe an die Blaue Gruppe übergeben hat.

Was mit dem Geld passieren soll, stand für Kita-Leitung Getraud Kläver sofort fest: zwei neue Dreiräder für das Außengelände und zur Begleitung des spielerischen Alltags der Kinder. „Die Kinder werden damit eine Menge Spaß haben und mich freut es sehr, dass die Community so zahlreich meinem kurzfristigen Aufruf gefolgt ist und wir solch eine Summe sammeln konnten. Das werden wir vielleicht schon zur Weihnachtszeit wiederholen, so Marcel Krüger.

red

