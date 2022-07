Wendeburg: 18-Jähriger schlägt Frau mit Waffe ins Gesicht

In Wendeburg fasste die Polizei einen 18-Jährigen, der einer Frau in einem Bus ins Gesicht geschlagen hatte. (Symbolbild)

In einem Linienbus durch Wendeburg hat am späten Montagabend ein 18-Jähriger einer Frau mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht geschlagen. Die 38-Jährige erlitt laut Peines Polizei eine Kopfplatzwunde. Nach der Tat sei der Mann in Wendeburg geflüchtet – die Polizei fand ihn jedoch wenig später. Auch die Waffe stellten die Beamten sicher.

Der 18-Jährige stand unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an – und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Warum der Streit eskalierte und der Mann die 38-Jährige verletzte, ist noch nicht bekannt.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auto überfährt Kreisel bei Vechelde – 74-Jährige schwer verletzt

Bei Vechelde hat sich am Montagabend gegen 22 Uhr eine 74-jährige Autofahrerin schwer verletzt. Sie fuhr Polizei-Angaben zufolge auf der Bundesstraße 65 von Peine in Richtung Braunschweig. Über den Sierßer Kreisel fuhr sie „offensichtlich ungebremst“ hinweg und kam mit ihrem Wagen erst auf der gegenüberliegenden Seite zum Stillstand.

Die Frau musste in eine Klinik nach Braunschweig. Es entstand ein Schaden von 5.000 Euro. Die Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Mehrere Verletzte nach Unfall zwischen Münstedt und Klein Lafferde

Auch zwischen Münstedt und Klein Lafferde hat sich am Montagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 40-jähriger Kleintransporter-Fahrer fuhr über die Kreisstraße 23, als er gegen 21.25 Uhr in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Er streifte einen Leitpfosten. Beim Versuch, gegenzulenken, geriet der Transporterfahrer in den Gegenverkehr und kollidierte fast frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 20-jährigen Mannes.

Beide Fahrer sowie ein im Transporter befindliches Kleinkind erlitten zum Teil schwere Verletzungen, so die Polizei. An beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 18.000 Euro.

Klein Ilsede: Hoher Sachschaden bei Diebstahl von Edelmetallen

Unbekannte Täter haben sich zwischen dem 12. und 18. Juli Zugang auf das Gelände des Umspannwerks bei Klein Ilsede verschaffe – und hochwertige Metalle gestohlen. Hierbei entstand ein Schaden von mindestens 60.000 Euro. Die Täter durchtrennten den Zaun – die Polizei vermutet, dass sie für den Abtransport der Metalle ein Fahrzeug benutzten. Hinweise an die Polizei in Peine: (05171) 9990.

Mehr Nachrichten aus Peine:

Auf der Landesstraße 475 von Vechelade in Richtung Bortfeld ist am Montagnachmittag eine Autofahrerin wegen nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Das Auto fuhr über die Gegenfahrbahn zurück und kam neben der Straße zum Stehen. Die 32-Jährige erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Der Unfall geschah in einer Linkskurve, gegen 15.15 Uhr. Die Schadenshöhe beträgt zirka 5.000 Euro.

An der Gunzelinstraße in Peine wiederum haben Unbekannte die Glasscheibe der Schuleingangstür beschädigt. Der Schaden liegt bei mindestens 1.000 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Samstag, 14 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Hinweise: (05171) 9990.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de