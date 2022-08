Ilsede: Unbekannte versprühen Feuerlöscher auf Schulhof

Unbekannte sind in die Ilseder Grundschule an der Fröbelstraße eingedrungen – und haben eine Sauerei auf dem Schulhof angerichtet. (Symbolbild)

In der Fröbelstraße in Ilsede sind am Wochenende Unbekannte in eine Schule eingedrungen und haben mit mehreren Feuerlöschern Schaum auf dem Schulhof versprüht. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Täter die Kellerscheibe des Komplexes ein und griffen sich im Gebäude mehrere Feuerlöscher.

Die Tat soll zwischen Samstag, 13 Uhr, und Montag, 6.15 Uhr, geschehen sein. Noch ermittelt die Polizei, ob es im Gebäude zu weiteren Sachbeschädigungen kam. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Ilseder Polizei unter (05172) 370750 in Verbindung zu setzen.

Essinghausen: Täter scheitern bei Einbruch

Im Peiner Ortsteil Essinghausen sind Einbrecher an einem Wohnhaus in der Straße Zum Ortsstruck gescheitert. Die Täter versuchten zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, die Haustür aufzuhebeln. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro.

Zeugenhinweise zu diesem Fall nimmt die Peiner Polizei unter (05171) 999-0 entgegen.

