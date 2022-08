Zwei Unfälle auf der A2 im Kreis Peine sorgen für heftige Staus

Peine. Erst krachte ein LKW-Fahrer in die Schutzplanke, dann gab es einen Auffahrunfall. Offenbar waren internistische Notfälle der Grund.

Am Mittwoch gab es auf der Autobahn 2 im Kreis Peine gleich zwei Unfälle, die lange Staus zur Folge hatten.

Zu zwei Unfällen auf der Autobahn 2 im Kreis Peine ist die Autobahnpolizei am späten Mittwochvormittag ausgerückt. Um kurz vor 11 Uhr wurde den Beamten in Fahrtrichtung Berlin ein Sattelzug gemeldet, der rechts neben dem Standstreifen im Grünstreifen stehen sollte. Der LKW war zuvor durch die Schutzplanke gebrochen und dort zum Stehen gekommen, ermittelten die Beamten vor Ort, heißt es in einer Mitteilung.

Aufgrund des gemeldeten Unfallhergangs wurde neben der Polizei auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst alarmiert. Der 63-jährige Fahrer wurde medizinisch versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Für die Bergungsmaßnahmen des LKW sperrte die Polizei zwei Fahrstreifen, was zu einer erheblichen Staubildung führte.

Nur kurze Zeit später kam es in der Gegenrichtung ebenfalls zu einem Unfall. Hier verlor ein 44-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidierte erst mit der rechten Schutzplanke und fuhr dann auf einen Sattelzug auf, welcher auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Die 45-jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und ebenfalls vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch hier waren für etwa 1,5 Stunden, zwei Fahrstreifen gesperrt. Hier kam es ebenfalls zu einer erheblichen Staubildung. Offenbar waren internistische Notfälle die Gründe für beide Unfälle.

red

