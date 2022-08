Rentner wird in Peine von Hund angegriffen

Am Samstag um 11:55 Uhr ist im Bereich der Edemissener Straße in Peine ein 68-jähriger Spaziergänger von einem an der Leine geführten Hund gebissen worden. Der Mann musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum Peine gebracht werden, berichtet die Polizei. Gegen die Frau, die den Hund an der Leine führte sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.

In Lengede in Kreis Peine fährt ein Mann unter Alkoholeinfluss auf einem E-Scooter

Am Samstagabend wurde in Lengede im Vallstedter Weg ein 58-Jähriger mit einem E-Scooter kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,25 Promille, so die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt, heißt es weiter.

In der Nacht auf Sonntag wurde in der Schloßstraße in Peine ein 50-Jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,89 Promille. Auch hier wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

