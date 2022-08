Vechelde. Die Gemeinde lädt die Bevölkerung zum „Sommerabend“ im Picknick-Format bei freiem Eintritt ein. Was die Besucher erwartet, verraten wir hier.

Der Schlosspark in Vechelde ist der Schauplatz für den „Sommerabend“.

Schlosspark Vechelde Ein Feuerwerk am Samstag im Vechelder Schlosspark

Endlich ist es so weit: Nach zwei Jahren Pause veranstaltet die Gemeinde Vechelde im Schlosspark am Bürgerzentrum am Samstag, 20. August, von 19 bis 23 Uhr wieder einen „Sommerabend im Schlosspark“ im Picknick-Format. Der Eintritt ist frei.

Das Mitbringen des eigenen Picknicks ist ebenso möglich wie der Kauf von Speisen und Getränken vor Ort. An verschiedenen Ständen werden Bier, Cocktails, Longdrinks und alkoholfreie Getränke sowie Flammkuchen und Speisen vom Grill angeboten. Ergänzt wird dieses Angebot erstmalig durch einen Weinstand. „Genießen Sie den Abend auf einer mitgebrachten Picknick-Decke, eigenen Klappstühlen oder auf einigen vorhandenen Sitzmöglichkeiten an Bierzeltgarnituren“, lädt Britta Schwartz-Landeck, Bürgermeister-Vertreterin im Vechelder Rathaus, die Bevölkerung ein.

Eine musikalische Begleitung findet mit einer Live-Show statt. Das Repertoire ist vielfältig und reicht von Oldies bis zu neuen Pop Hits. Von den 1950er-Jahren bis zu den aktuellen „Top 10“ wird alles in Szene gesetzt, was das Publikum wünscht. Die Musiker werden nicht auf einer Bühne stehen, sondern durch den Park wandern und dort mit dem Publikum direkt kommunizieren.

Bei eintretender Dunkelheit wird der Park durch Lichteffekte romantisch illuminiert. Den Höhepunkt des Sommerabends bildet ein Feuerwerk zum Abschluss der Veranstaltung, das erstmalig ein Höhenfeuerwerk sein wird.

